Indici di Artprice: i valori dell'arte stanno reggendo...

20 novembre 2020 a

a

a

PARIGI, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Calcolato su base trimestrale, l'Indice del mercato dell'arte globale di Artprice mostra di solito fluttuazioni stagionali e, nel lungo periodo, una lieve contrazione dal 2016. Nel 2020, malgrado l'emergenza sanitaria, questa tendenza è rimasta inalterata senza flessioni evidenti.

Gli indici dei prezzi del mercato dell'arte globale più recenti e aggiornati di Artprice (suddivisi per categoria, periodo e Paese) sono disponibili gratuitamente su:https://imgpublic.artprice.com/pdf/agi.xls?ts=2020-11-17 10:19:15

Contatta il nostro Dipartimento di Econometria per domande sui nostri dati statistici nonché studi personalizzati: [email protected]

Ci si aspetterebbe una sorta di correzione latente dei prezzi, ma probabilmente ciò sarà evidente soltanto dopo il ritorno alla contrattazione "normale". In tempo di crisi, il Mercato dell'Arte rallenta l'offerta aumentando la selettività qualitativa dei lotti offerti per evitare delusioni e mantenere i livelli dei prezzi. Quest'anno, i vari lockdown sono iniziati prima che le case d'asta avessero il tempo di reagire, comportando una brusca interruzione delle transazioni e rallentando quindi il loro recupero.

"Il Mercato dell'Arte ha i suoi meccanismi di difesa", afferma Thierry Ehrmann, Presidente e Fondatore di Artmarket.com e del suo dipartimento Artprice. "Il reale impatto sui prezzi dell'emergenza sanitaria sarà evidente a tutti gli effetti quando il mercato delle aste tornerà al volume commerciale normale (500.000 lotti venduti all'asta ogni anno) e, soprattutto, quando le vendite private avranno stabilito con successo un numero sufficiente di nuovi canali in grado di compensare l'assenza delle principali fiere e la chiusura di numerose gallerie. Nel frattempo, siamo lieti di constatare che il mercatosecondario dell'arte sta trovando le risorse necessarie in termini di numero di lotti offerti, soluzioni tecniche e liquidità finanziaria per garantire un livello di attività soddisfacente."

Artprice calcola i suoi Indici del mercato dell'arte globale in base ai risultati ottenuti esclusivamente nelle vendite pubbliche. Tuttavia, questo segmento del mercato sembra essersi adattato più velocemente e con successo alle misure del lockdown: dall'inizio dell'anno fino alla fine di ottobre, il fatturato globale delle aste d'arte ha registrato una contrazione pari soltanto al 25% rispetto all'intero esercizio 2019 con un -16% nel numero di lotti venduti. Pertanto le case d'asta hanno continuato buona parte delle loro attività, a differenza dei lotti delle gallerie e delle fiere d'arte.

Inoltre diversi record d'asta hanno dimostrato che i prezzi del mercato dell'arte non sono stati intaccati sistematicamente. Al contrario, sono rimasti relativamente stabili quest'anno. La vendita del dipinto Il pomeriggio di Arianna (1913) di Giorgio de Chirico per $ 15,9 milioni da Sotheby's a New York il 29 ottobre 2020 dimostra che il mercato accoglie sempre con entusiasmo i capolavori. La vendita del dipinto Giovane che tiene in mano un tondello di Botticelli è stata posticipata a gennaio. Le case d'asta stanno rimandando alcune vendite, ma garantiscono in ogni caso la continuità delle transazioni.

Image: [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2020/11/ARTMARKET-artprice-global-index-Indices-2020-nov.png]

Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Prova i nostri servizi (demo gratuita): https://www.artprice.com/demo

Abbonati ai nostri servizi: https://www.artprice.com/subscription

A proposito di Artmarket:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Parigi, SRD long only e Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Scopri Artmarket e il suo dipartimento Artprice in video: https://en.artprice.com/video

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è stata fondata nel 1997 dal CEO thierry Ehrmann. Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è controllata dal Groupe Serveur, creato nel 1987.

Biografia certificata Who's Who ©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2019/10/biographie_oct2019_WhosWho_thierryEhrmann.pdf

Artmarket è un operatore globale del Mercato dell'Arte che comprende, tra le altre strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e utilizzo delle informazioni sul mercato dell'arte storico e attuale in banche dati che contengono più di 30 milioni di indici e risultati di aggiudicazione, per oltre 740.000 artisti.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca immagini al mondo dedicata al Mercato dell'Arte: ben 180 milioni di fotografie digitali o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 fino a oggi, corredate dai commenti dei nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, raccoglie dati su base permanente da 6300 Case d'Asta e produce informazioni chiave sul Mercato dell'Arte per le principali agenzie di stampa e comunicazione (7.200 pubblicazioni). I 4,5 milioni di utenti registrati hanno accesso agli annunci pubblicati dagli altri utenti registrati. Oggi questa rete rappresenta il Global Standardized Marketplace®, leader nella compravendita di opere d'arte a un prezzo fisso o di offerta (aste regolate dai paragrafi 2 e 3 dell'Articolo L 321.3 del Codice di Commercio Francese).

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, ha ricevuto il marchio di Stato "Società Innovativa" dalla Banca Pubblica di Investimento (BPI) (per la seconda volta nel novembre del 2018 per altri 3 anni), che sostiene la società nel progetto di consolidamento della sua posizione come operatore globale del mercato dell'arte.

Rapporto 2019 sul Mercato Globale dell'Arte di Artprice, Artmarket, pubblicato nel febbraio del 2020:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2019

Indice dei comunicati stampa pubblicati da Artmarket con il suo dipartimento Artprice:

http://serveur.serveur.com/press_release/pressreleaseen.htm

Segui tutte le notizie sul Mercato dell'Arte in tempo reale con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:

https://www.facebook.com/artpricedotcom/ (4,9 milioni di follower)

https://twitter.com/artmarketdotcom

https://twitter.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento http://web.artprice.com/video con sede presso il celebre Museo di Arte Contemporanea l'Organe "La Demeure du Chaos" (New York Times dixit): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs - Il Museo del Futuro: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999

(4,5 milioni di follower)

https://vimeo.com/124643720

Contatta Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice - Contatti: [email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1336516/Artprice_Global_Index.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg