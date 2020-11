Incidenti: schianto in autostrada nella Bergamasca, due feriti gravi

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale sull'autostrada A35 Brebemi, all'altezza dello svincolo di Caravaggio, in provincia di Bergamo. Un'auto alle 5.30 ha urtato un camion, ma la dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Un uomo di 40 anni ha subito un trauma cranico e ferite alle gambe ed è stato portato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Ferito in modo grave anche un uomo di 34 anni, portato in codice rosso all'ospedale di Treviglio. Sul posto, riferisce l'Areu, oltre al personale del 118 sono intervenuti la polizia stradale e i Vigili del fuoco.