Governo: Casino (Fi), 'vogliamo lavorare per bene Italia'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La posizione del presidente Silvio Berlusconi è sempre stata chiara. Sin dal primo governo Conte, Forza Italia non ha mai sostenuto i provvedimenti della maggioranza, seppur adottando una linea di opposizione propositiva. In questi mesi, infatti, per sopperire alle manifeste incapacità del governo, i Gruppi parlamentari di Forza Italia si sono spesi per avanzare proposte di natura economica e sociale che sono rimaste però praticamente inascoltate”. Lo afferma Michele Casino, deputato di Forza Italia.

"Non siamo disposti -aggiunge- a svendere venticinque anni vincenti di storia per una manovra di breve respiro. Non è, e mai sarà, una questione di poltrone o postazioni. Queste le lasciamo a Di Maio e alle sinistre, dimostratisi giocolieri prestigiosi. Noi siamo in campo, oggi come ieri, mossi da una sola ambizione, ossia lavorare per il benessere del Paese che tanto amiamo”.