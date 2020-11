Fi: D'Ettore, 'nessun inciucio, convintamente el centrodestra'

20 novembre 2020 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “I nostri alleati sanno che Forza Italia è parte fondamentale della coalizione. Forza Italia non è ambigua, ma è limpida e trasparente nella sua mission politica. Il presidente Berlusconi è stato chiaro. Noi lavoriamo solo ed esclusivamente nell'interesse del Paese e degli italiani, restando convintamente nel perimetro del centrodestra, coalizione nata tanti anni fa proprio grazie ad un'intuizione del nostro leader. Nessun inciucio con Conte -presidente del Consiglio già mandato a Palazzo Chigi poco più di due anni fa da altri- nessuno sconto al governo ed alla maggioranza giallorossa. Come sta accadendo in queste ore con la compatezza ed unità dei Gruppi parlamentari del centrodestra in commissione Affari costituzionali durante l'esame degli emendamenti al dl immigrazione e sicurezza". Lo afferma in una nota Felice Maurizio D'Ettore, deputato di Forza Italia.