Coronavirus: Toti, 'gridare 'al lupo' non aiuta, cambiare cruscotto comando'

20 novembre 2020 a

a

a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “La situazione è complessa in tutto il paese, non bisogna mai abbassare la guardia. Però continuare a fare ‘al lupo al lupo' o un allarmismo totalmente infondato è qualcosa che non aiuta francamente nessuno a gestire questa pandemia. E' la ragione per cui abbiamo chiesto al governo di provare a cambiare il cruscotto di comando”. E' quanto dichiarato da Giovanni Toti presidente della Regione Liguria, nel corso della trasmissione Titolo V, su Rai 3.