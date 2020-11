Coronavirus: rinvio scadenze fiscali in dl ristori quater, incognita applicazione per aree

20 novembre 2020 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Lo scostamento che verrà votato stasera in Cdm -al momento l'asticella è ferma a 8 miliardi- servirà a finanziare il dl ristori quater, da mettere nero su bianco appena il Parlamento avrà dato il via libera allo scostamento deciso stasera dal Consiglio dei ministri. E' nel quater che il governo inserirà il grosso del rinvio delle scadenze fiscali: acconti Irpef, Irap e Ires di fine novembre, ma anche i contributi previdenziali e le ritenute fiscali dei dipendenti di metà dicembre e l'acconto Iva del 27 dicembre. Non solo. Nel decreto che dovrebbe ottenere il disco verde del Cdm già i primi di dicembre potrebbero trovare spazio anche il saldo e stralcio e il rinvio del pagamento delle rate della rottamazione ter.

Altra variabile sulla quale il governo starebbe ragionando, spiegano fonti dell'esecutivo, è se prevedere il rinvio per le attività danneggiate sull'intero territorio nazionale o circoscriverlo alle sole Regioni in area 'rossa' e 'arancione'. Infine, non è stato ancora deciso il meccanismo da adottare, ma sembra prevalere la volontà di 'coprire' le imprese fino a 50 milioni di fatturato e con perdite di almeno il 33%.