Calabria: Pedica, 'Conte vada in regione'

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Alla luce della nuova inchiesta giudiziaria, che ha portato all'arresto tra gli altri del presidente del Consiglio regionale Tallini, e del caos nella sanità è chiaro che la Calabria è diventato un problema nazionale. Questa regione non può restare abbandonata a se stessa”. Lo afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. “Adesso più che mai tutti i cittadini onesti hanno bisogno di sentire la presenza dello Stato -aggiunge Pedica-. Conte non esiti ad andare in Calabria. Vada a vedere con i suoi occhi gli ospedali calabresi, vada a ringraziare tutti gli operatori sanitari che in questo momento stanno dando il massimo per salvare vite umane, lavorando in una situazione assurda, da terzo mondo”.