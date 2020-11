Calabria: Morra, 'Fi ha problema in Dna, è Marcello Dell'Utri'

20 novembre 2020 a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Dico che Forza Italia ha un problema nel suo DNA, questo problema si chiama Marcello Dell'Utri. L'ultima trasmissione di 'Atlantide' condotta da Andrea Purgatori, in funzione delle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia Vito Riggio è abbastanza esplicita. Forza Italia, così come altre formazioni partitiche, ha un numero impressionante di condannati, rinviati a giudizio, condannati con sentenza definitiva per reati afferenti il mondo del 416bis che è associazione a delinquere di stampo mafioso". Lo afferma Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia, tornando sulla bufera scatenata dalle sue parole sulla governatrice calabrese Jole Santelli, spentasi lo scorso 15 ottobre.