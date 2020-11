Bergamo: Gdf scopre 24 lavoratori in nero, due imprenditori arrestati

20 novembre 2020 a

Milano, 20 nov. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha arrestato in provincia di Bergamo due imprenditori, cittadini cinesi, accusati di aver impiegato lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. In due aziende di Treviolo e Cavernago, nella Bergamasca, i militari hanno scoperto 24 i lavoratori in nero. Le indagini hanno consentito di accertare che all'interno delle due ditte, attraverso interventi infrastrutturali realizzati in violazione della normativa edilizia e di quella della sicurezza sui luoghi di lavoro, venivano accolte e alloggiate, in condizioni di sovraffollamento, diverse persone, tutte di origine cinese, impiegate in attività lavorative in violazione delle norme lavoristiche, fiscali, previdenziali e contributive.

Per due uomini di 44 e 48 anni, nati in Cina e residenti nella Bergamasca, sono stati disposti gli arresti domiciliari e sono stati colpiti da un provvedimento interdittivo, della durata di sei mesi, che inibisce loro di esercitare l'attività d'impresa.