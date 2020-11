Arera, attività di vigilanza e ruolo internazionale

20 novembre 2020 a

Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo, Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) effettua indagini e ispezioni, in collaborazione con il Nucleo speciale beni e servizi della Guardia di Finanza, sui comportamenti degli operatori tenuti al rispetto delle disposizioni regolatorie, in seguito a segnalazioni o evidenze in possesso degli Uffici o individuando di volta in volta l'ambito di intervento attraverso la definizione di un programma di attività stabilito con cadenza annuale.

La legge attribuisce all'Autorità il potere sanzionatorio d'ufficio nel caso riscontri violazioni alle regole stabilite nei vari settori, può quindi irrogare sanzioni il cui importo base, stabilito ai sensi della legge, può variare in ragione della gravità della violazione. Nell'ambito di un procedimento sanzionatorio, le aziende o i gestori coinvolti possono presentare all'Autorità degli impegni volti a perseguire o ripristinare la tutela degli interessi violati. Infine, l'Autorità svolge un'attività di risoluzione delle controversie tra operatori e gestori su materie specifiche.

Sul piano internazionale, l'Autorità partecipa ai lavori dell'Agenzia per il coordinamento dei regolatori dell'energia (Acer), del cui Board of Members detiene attualmente la presidenza, ed è membro fondatore del Council of European Energy Regulators (Ceer). È il principale promotore dell'Associazione dei regolatori dell'energia del Mediterraneo (Medreg), di cui detiene la vicepresidenza permanente, e ricopre un ruolo di primo piano nell'Energy Community Regulatory Board (Ecrb).

Assicura un supporto anche all'International Confederation of Energy Regulators (Icer) e ha promosso l'avvio dello European Water Regulators (Wareg), un network per la cooperazione fra regolatori del settore idrico, di cui detiene attualmente la presidenza. In quanto titolare dell'Organismo Adr Servizio Conciliazione, l'Autorità aderisce al Neon (National Energy Ombudsmen Network), rete associativa europea senza scopo di lucro.