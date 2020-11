Acquisti online e Coronavirus: continua il trend di vendite positivo per i canali digitali

20 novembre 2020 a

(Roma 20 novembre 2020) - Roma, 20 novembre 2020. I numeri del commercio online sono in forte aumento e la crescita sta riguardando moltissimi settori, interessando anche quelle categorie merceologiche per le quali fino a pochi mesi fa le vendite digitali avevano un impatto più marginale.

L'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus e le restrizioni imposte sugli spostamenti dei cittadini e sugli orari di apertura delle attività commerciali fisiche hanno senza dubbio contribuito in maniera notevole alla crescita del mercato digitale.

Una situazione che, negli ultimi mesi, ha determinato un aumento del numero medio di ordini per singolo cliente così come a un incremento del totale di consumatori che hanno effettuato almeno un acquisto online.

Una situazione contingente che, ad ogni modo, non ha fatto altro che accelerare un fenomeno già ampiamente diffuso, soprattutto grazie alla possibilità di acquistare online prodotti di qualità a prezzi convenienti, spesso inferiore rispetto a quelli applicati nei negozi tradizionali.

I dati sull'aumento dei clienti online e le previsioni di crescita

I dati raccolti hanno messo in luce che nei primi quattro mesi del 2020 il numero di clienti attivi online è aumentato di circa due milioni, triplicando l'aumento registrato nello stesso periodo del 2019.

La crescita complessiva delle vendite digitali per il 2020 è stimata al 55%, percentuale che dovrà comunque essere confermata nei prossimi mesi dopo aver raccolto ed analizzato gli ultimi dati dell'anno, con una grande attenzione riposta per quelli inerenti al mese di dicembre.

Parallelamente, il mercato digitale da sempre spinge i consumatori ad assicurarsi di riuscire a trovare i migliori prodotti in vendita online. Per soddisfare questa necessità è possibile rivolgersi a siti specializzati, che si occupano di analizzare nel dettaglio un gran numero di articoli presenti sul mercato e supportare gli utenti in fase di scelta.

I consigli per acquisti online sicuri e convenienti

Per effettuare degli acquisti online in totale sicurezza è necessario, innanzitutto, rivolgersi solo a portali affidabili, in grado di garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo per gli articoli proposti.

Prima di procedere con l'acquisto è utile anche confrontare i prodotti simili in commercio, valutando le caratteristiche di ciascuno di essi ed i prezzi a cui sono venduti.

È utile anche rimanere sempre aggiornati sulle eventuali offerte speciali in corso, che i migliori rivenditori online possono mettere a disposizione degli utenti in occasione di ricorrenze particolari, delle feste più importanti dell'anno, in corrispondenza dei periodi dei saldi o in tante, altre circostanze.

Uno dei freni più grandi per la crescita del commercio digitale negli ultimi anni sono state le spese di spedizione. Per l'acquisto di oggetti di prezzo contenuto i costi di spedizione possono infatti incidere molto sulla spesa finale e possono far desistere dall'acquistare online.

Al fine di evitare questo e per garantire ai loro clienti una migliore esperienza di acquisto, molti e-commerce e marketplace hanno rivisto la loro politica di spedizioni, riducendo innanzitutto i costi di trasporto dei prodotti e proponendo spesso la spedizione gratuita, applicata in maniera indiscriminata su tutti i prodotti, solo su alcune categorie merceologiche, oppure solo al raggiungimento di un ordine minimo.

È utile infine leggere le recensioni dei clienti sui prodotti che si intende acquistare, per scoprire di più sulle loro caratteristiche e sulle loro funzionalità leggendo direttamente le testimonianze di chi li ha già comprati e li ha già provati di persona. Le opinioni dei clienti aiutano molto in fase di scelta, soprattutto quando si è indecisi tra più prodotti simili.

