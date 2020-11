Calabria: partita commissario ancora aperta, spunta nome donna**

20 novembre 2020 a

a

a

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Mancano poche ore al Consiglio dei ministri, eppure la partita del commissario per la sanità calabrese, dopo il valzer di nomi degli ultimi giorni, sembra ancora aperta. Ieri durante il vertice di governo il premier Giuseppe Conte ha ribadito l'importanza di non commettere nuovi errori e di chiudere in fretta, il prima possibile, per dare un segnale chiaro ai calabresi. Nel corso della riunione non è stato avanzato un nome, ma i capi delegazione delle forze di maggioranza sono usciti convinti che il Cdm di stasera sarà decisivo: ne uscirà il nuovo commissario.

Nelle ultime ore sarebbero in calo le quotazioni del super favorito, l'ex ufficiale della Gdf Federico D'Andrea, mentre si fa spazio con forza il nome di una donna: si tratta di Luisa Latella, reggina di nascita, ex Prefetto in Calabria e ora commissario all'Asp di Catanzaro, al momento decisamente in pole. Il suo nome tuttavia non sarebbe l'unico sul tavolo del premier. La partita è ancora aperta, ma Latella, dicono alcune fonti di governo all'Adnkronos, "potrebbe davvero spuntarla".