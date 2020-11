Terna: Donnarumma, 'Tyrrhenian link va avanti, progetto strategico' (2)

19 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Lo sviluppo del progetto Tyrrhenian Link, spiega successivamente Donnarumma nel corso di una conferenza stampa, "non è solamente concentrato alla fine di questo perimetro di piano. L'1,8 miliardi di euro circa di investimento si sviluppa poi su 4 anni: il primo anno, il 2022, prevede poco più di 200 milioni, il secondo anno, il 2023 con quasi 300 mln e dopodiché ci sono il quarto e il quinto anno del piano che vedono 600 milioni e quasi 750 milioni di euro".

L'ad di Terna non vede "lo sviluppo del progetto a rischio anche con la normativa vigente". Anche se auspica per altri progetti un iter più semplice: "un iter più semplificato farebbe bene, ma probabilmente non solo per Terna, ma per molti altri progetti anche nostri ma per altre infrastrutture".

Comunque, aggiunge Donnarumma, "dovessero arrivare qualche ritardo questo impatterebbe sulla fase finale del piano e potrebbe. Se ci fosse uno slittamento di 1 anno, che potrebbe ammontare in quel caso dai 500 milioni di euro a 1 miliardo di euro, abbiamo nello 'zainetto' la possibilità di sostituire con altri progetti che abbiamo già identificato ma che non abbiamo messo nel piano".