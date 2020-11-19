Terna, Donnarumma: "Investimenti in campo nei prossimi 5 anni volano per la ripresa"

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Gli investimenti che metteremo in campo nei prossimi cinque anni rappresentano un formidabile volano per la ripresa e porteranno benefici a tutti gli italiani: è fondamentale agire oggi per consegnare alle prossime generazioni un sistema elettrico sempre più affidabile, efficiente e decarbonizzato. L’Italia ha delle opportunità eccezionali: Terna, regista e guida del sistema elettrico, vuole renderle possibili". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma in occasione della presentazione del piano 2021-25.

Attraverso questo piano industriale, aggiunge, "vogliamo rafforzare il fondamentale ruolo di Terna non solo per il sistema elettrico nazionale, ma per tutto il nostro Paese, con uno sguardo al contesto mediterraneo di cui l’Italia è il naturale hub energetico".