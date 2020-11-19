Approfitta subito della promozioneSconto del 30% sugli abbonamenti digitali annuale e biennale
ABBONATI
Sconto del 30% sugli abbonamenti digitali annuale e biennale
ABBONATI
Adnkronos

Terna, Donnarumma: "Investimenti in campo nei prossimi 5 anni volano per la ripresa"

Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Gli investimenti che metteremo in campo nei prossimi cinque anni rappresentano un formidabile volano per la ripresa e porteranno benefici a tutti gli italiani: è fondamentale agire oggi per consegnare alle prossime generazioni un sistema elettrico sempre più affidabile, efficiente e decarbonizzato. L’Italia ha delle opportunità eccezionali: Terna, regista e guida del sistema elettrico, vuole renderle possibili". Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma in occasione della presentazione del piano 2021-25.

Attraverso questo piano industriale, aggiunge, "vogliamo rafforzare il fondamentale ruolo di Terna non solo per il sistema elettrico nazionale, ma per tutto il nostro Paese, con uno sguardo al contesto mediterraneo di cui l’Italia è il naturale hub energetico".

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.