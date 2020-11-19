Terna: Donnarumma, 'guardiamo a Brasile e ad altre opportunità in sud America'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Il paese a livello internazionale è il Brasile dove siamo presenti molto bene. Siamo molto apprezzati e il Brasile offre opportunità molto superiore ai 300 milioni di investimenti previsti all'estero di cui parliamo noi nel nostro piano 2021-25: almeno 10 volte superiori a questo ammontare in termine di potenziali gare o di opportunità che nasceranno nei prossimi mesi e anni". Ad affermarlo, nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione del piano, è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma.

"Ci sono anche altri Paesi nel Sud America dove si stanno muovendo interessantissime opportunità e le valuteremo e non escludiamo di partecipare anche qualora queste dovrebbero superare il target che ci siamo fissato nel piano", sottolinea l'ad di Terna.