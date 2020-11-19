Terna, da piano 2021-25 900 mln per nuove tecnologie e digitalizzazione

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Nei prossimi cinque anni, le nuove tecnologie e la digitalizzazione avranno per Terna una sempre maggiore importanza, assumendo via via un ruolo ancor più centrale, perché ormai questi elementi sono imprescindibili per abilitare la transizione energetica a beneficio di tutto il sistema. E' quanto prevede il piano 2021-25 di Terna che è stato approvato oggi dal Cda. In particolare, Terna dedicherà circa 900 milioni di euro, degli 8,9 miliardi di euro di investimenti complessivi, alla digitalizzazione e all’innovazione, proseguendo nelle attività di controllo da remoto delle stazioni elettriche e delle principali infrastrutture, attraverso l’installazione di sistemi di sensoristica, monitoraggio e diagnostica, anche di tipo predittivo, a beneficio della sicurezza della rete e del territorio. L’innovazione e le nuove tecnologie consentiranno inoltre di generare valore per tutto il sistema e il mercato.