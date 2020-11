Superbonus 110%, nuovo sistema tech fotovoltaico promette salto di 2 classi

19 novembre 2020 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Il Superbonus 110% si declina con il fotovoltaico e arriva una nuova soluzione tecnologica per bollette più leggere. Viene lanciata oggi Sma 110 Energy Solution, una nuova soluzione integrata che ha l'obiettivo di agevolare la detrazione delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici e di ricarica per veicoli elettrici, compresi nel Superbonus 110%. A realizzarla è stata il Gruppo Sma, player delle tecnologie di sistema per le energie rinnovabili. La soluzione coniuga tecnologie Sma e di altri partner e promette di consentire in molti casi il salto di due classi energetiche per l'accesso al Superbonus 110%.

"Il Superbonus 110% è un passo in avanti fondamentale per promuovere gli interventi di riqualificazione energetica nelle case degli italiani, ma non solo. Spesso, infatti, l'innovazione in un determinato settore si accompagna anche a quella dei settori adiacenti" afferma il Regional Manager Sma South Europe, Valerio Natalizia, intervistato dall'Adnkronos. "È il caso -sottolinea Natalizia - del fotovoltaico: i sistemi più evoluti si avvalgono, ad esempio, anche dell'Intelligenza Artificiale che è in grado di 'imparare' le abitudini dell'utente, studiandone i consumi".

"La tecnologia dotata di IA può, attraverso gli algoritmi, far replicare all'impianto le abitudini del consumatore come modalità preferenziale. I benefici -spiega ancora il manager- sono molteplici e tutti intuibili: una qualità della vita decisamente migliore, maggiore sicurezza, trasparenza nei consumi e, soprattutto, un grande risparmio economico".