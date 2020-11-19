Quirinale: presentato a Mattarella progetto 'Legend' per attività sportiva

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di “Sport e Salute”, che gli ha presentato il progetto “Legend” per la promozione dell’attività sportiva, dei corretti stili di vita e dei valori dello sport. Erano presenti i “testimonials” del progetto Manuela Di Centa, Carolina Morace, Nicola Pietrangeli, Marco Tardelli e Massimiliano Rosolino.