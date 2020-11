Quirinale: Mattarella riceve Sport e Salute e loda progetto Legend, 'iniziativa preziosa' (2)

19 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Il pensiero del presidente è andato soprattutto ai ragazzi, già provati dal lockdown di primavera e ancora oggi costretti a vivere il percorso scolastico in condizioni difficili. “Lo sport può essere un elemento per stare insieme, per giocare insieme, per non perdersi – ha aggiunto il presidente della Repubblica secondo quanto riferito dai partecipanti -. L'affetto, il prestigio e il seguito di cui godete voi campioni può convincere e trascinare le giovani generazioni a rimanere legati allo sport anche nelle difficoltà attuali”.

“Ringraziamo il presidente della Repubblica per l'onore che ci ha fatto con questo incontro, per le sue parole, per il suo calore e per aver apprezzato il progetto Legend – ha commentato Cozzoli -. Il grande successo sportivo è per definizione immortale. Tuttavia in umiltà – e in gloria per quel che ne deriva – questi campioni mettono a disposizione della collettività ciò che hanno vissuto, sofferto e gioito, Dal vertice alla base, questo è il messaggio. C'è un senso di civiltà e di comunità che si accompagna naturalmente allo sport”. Cozzoli ha aggiunto: “Sono i valori che Sport e Salute vorrebbe diffondere raggiungendo ogni angolo d'Italia, ogni persona a prescindere dal ceto sociale, dalla condizione fisica, dall'origine. Nel viaggio non possono esserci compagni migliori dei Legend”.