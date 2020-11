Kaymera Technologies, gli Sviluppatori della Cybersecurity di fascia Enterprise Annunciano l'Assunzione di Dan Halutz, Ex Capo del Personale delle Forze di Difesa Israeliane

19 novembre 2020 a

a

a

TEL AVIV, Israele, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Oggi laKaymera Technologies, prima fornitrice di un sistema di cybersecurity mobile di fascia enterprise, ha annunciato l'assunzione del Generale Dan Halutz. Halutz è stato il Capo del Personale delle Forze di Difesa Israeliane ed ha prestato servizio come Comandante dell'Aeronautica Israeliana. Ora si unirà alla Kaymera come Presidente del Consiglio di Amministrazione, aiutandoli a plasmare ulteriormente l'identità e gli orizzonti aziendali.

Fondata nel 2013 la Kaymera è stata capace di salvaguardare la cybersecurity dei dispositivi mobili per grandi imprese ed agenzie governative. Ad oggi, nonostante sia ormai d'obbligo l'utilizzo di device portatili anche per gestire gli affari più sensibili, numerosi professionisti ed organizzazioni espongono quotidianamente i dati alle potenziali minacce cibernetiche di hacker malintenzionati. Con Kaymera gli utenti beneficiano di una protezione di fascia enterprise dei propri business IP e segreti industriali, senza rinunciare alla privacy.

Con l'aggiunta di Halutz ad un team d'eccezione che già presentava membri come Oshri Asher, Ex Capo Dipartimento di Cybersecurity dell'ufficio del Primo Ministro Israeliano, Kaymera sarà un passo avanti nella corsa alla protezione delle grandi aziende dagli innumerevoli rischi cibernetici derivanti dall'utilizzo di piattaforme mobili. L'esperienza di Halutz nella Difesa è essenziale nella gestione della sicurezza dei dispositivi mobili, essendo questi i preferiti dagli attacchi hacker. Halutz ha detto, "Ho passato anni a pensare come un hacker. Sotto la mia guida, la mia unità ha imparato a prevedere l'imprevedibile. Gli avversari, che siano fisici o cibernetici, sono sostanzialmente uguali e la chiave nella difesa dei nostri dispositivi mobili è essere pronti a qualunque attacco. Sono entusiasta di poter contribuire con questa mentalità."

L'azienda ha per di più appena ricevuto investimenti esterni che sfrutterà per ampliare la propria influenza su scala globale. Nel corso dei prossimi mesi la Kaymera sfrutterà la tecnologia d'avanguardia a sua disposizione stabilendo canali d'affari e collaborazioni nella nicchia recentemente creatasi.

"È un momento cruciale per far parte della compagnia", ha detto Asher. "L'arrivo di un personaggio del calibro di Dan è la dimostrazione dell'entità dei cambiamenti in atto in Kaymera."

Riguardo la Kaymera Technologies:

Fondata da veterani del settore sicurezza, Kaymera fornisce soluzioni di cybersecurity per piattaforme mobile d'avanguardia indirizzate a privati, organizzazioni e governi contro minacce cibernetiche di ogni livello.

Maryna Gaidak

Marketing & [email protected]