Governo: Orlando, 'posizione Berlusconi come tutte opposizioni europee'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Noi abbiamo fatto una offerta di collaborazione a tutte le opposizioni anche raccogliendo un invito del Capo dello Stato ma soprattutto guardando alle condizioni del Paese". A differenza della Lega e di Fratelli d'Italia "Berlusconi ha risposto una cosa più sensata: se ci troviamo d'accordo nel merito collaboriamo, quello che in tutta Europa stanno rispondendo le opposizioni sensate in una fase di pandemia. Non è nulla di strano e di eccezionale e raccoglie un invito che è venuto anche dal capo dello Stato ad andare in questa direzione". Lo ha affermato il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ospite di 'Porta a Porta'.