Governo: Di Maio, 'Berlusconi? No grazie'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Era così allora, è così oggi". Lo scrive su Facebook il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, postando un articolo de Il Mattino del 2018 che titolava: "Berlusconi chiama, Di Maio si gena al telefono: 'No, grazie'". Dall'ufficio stampa del responsabile della Farnesina precisano che l'ex premier non ha cercato in questi giorni Di Maio, ma il post del ministro non lascia spazio a dubbi sul perimetro del governo voluto dal M5S.