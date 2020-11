19 novembre 2020 a

Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Con 37.595 tamponi processati, sono 7.453 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, per un rapporto del 19,8%, che scende di poco rispetto al 20% di ieri. I guariti e i dimessi sono in tutto 3.791. Il totale dei decessi sale oggi a 20.015 con 165 nuovi decessi in 24 ore.