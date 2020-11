Chiamala col tuo nome: la prima tinta fatta per te, si chiama come te

19 novembre 2020 a

eSalon, il primo brand di tinta personalizzata, che parte dal tuo colore, arriva in Italia, consegnata a casa tua

EL SEGUNDO, California, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- eSalon, il brand cinque volte vincitore del premio Allure "Miglior Tinta a Casa", nato dieci anni fa a Los Angeles, arriva in Italia e porta la prima vera tinta realizzata completamente su misura, per te. Basato sulla convinzione che ogni persona è unica, eSalon offre un servizio che permette di realizzare, con l'aiuto di coloristi professionisti, una tinta per capelli unica, realizzata partendo dal tuo colore di capelli.

A ridosso di un nuovo lockdown, Graham Jones, CEO di eSalon, annuncia: "Siamo felici di portare il nostro prodotto anche in Italia e speriamo di diventare un punto di riferimento nell'arte del colore fai da te. La nostra missione è sempre stata reinventare il modo in cui le donne colorano, trattano e acconciano i loro capelli, e permettere che la bellezza UNICA sia alla portata di tutte, specialmente in questo momento."

La tecnologia brevettata di eSalon è la sintesi di scienza e bellezza, tecnologia e arte del colore. A oggi il brand ha creato oltre 238 mila colori unici e consegnato oltre 9.2 milioni di ordini tra Nord America ed Europa.

Come funziona eSalon? Si inizia compilando un breve questionario su www.esalon.it, dove vengono chieste informazioni sui propri capelli, il colore degli occhi, e il trattamento desiderato. Un colorista specializzato terrà' conto degli obiettivi, foto, profilo e capelli per creare con massima precisione il colore desiderato. Inoltre, caratteristiche come la lunghezza dei capelli e il colore di base giocano un ruolo fondamentale sul modo in cui le istruzioni per l'applicazione verranno personalizzate. Anche il flacone stesso è venduto singolarmente, ed è etichettato con il nome della persona che lo ordina, il numero di formula e la data in cui è stata realizzato. Tutto, dal tono alla sfumatura, alla quantità di tempo che serve dall'applicazione al risciacquo e persino al modo in cui la tinta viene applicata – è fatto apposta per il cliente. Il team di esperti coloristi di eSalon proviene dalle migliori scuole e saloni di tutto il Paese ed è disponibile telefonicamente o via email per qualsiasi bisogno di informazione e consiglio durante tutto il processo, dalla compilazione del questionario al mantenimento del colore.

Quante variazioni di colore si possono creare con eSalon? Che si voglia cambiare colore completamente, o semplicemente aggiungere un tocco di rame, eSalon può alterare ogni miscela di un quarto di gradazione per ogni colorazione. eSalon offre colori permanenti, e utilizza pigmenti di lunga durata.

Che cosa trovo all'interno del kit? Oltre alla colorazione su misura, eSalon include, nel Color Set, istruzioni personalizzate dettagliate, e tutti gli strumenti necessari per fare la tinta a casa.

Quanto costa? Un singolo ordine di eSalon costa 27.50 euro. eSalon offre anche un abbonamento con spedizione automatica del Color Set, al costo di 22 euro che può essere sospeso o annullato in qualsiasi momento.

La Promessa di Sostenibilità di eSalon Facendo dell'innovazione le proprie radici, eSalon continua a evolversi verso maggiori pratiche di sostenibilità. eSalon si impegna ad assicurarsi che i prodotti non contengano metalli e chimici tossici, oltre a garantire packaging sostenibili durante tutto il processo di produzione. eSalon ha inoltre formato un team dedicato a migliorare pratiche di sostenibilità nella logistica e nella cultura aziendale, eliminando la plastica dagli uffici e donando prodotti all'associazione non profit Habitat for Humanity e a strutture umanitarie per senzatetto.

Per scoprire di più visita http://www.esalon.it. Visita i nostri social su Instagram, Facebook, Twitter and YouTube.

Su eSalon eSalon sta reinventando la tinta fai da te, creando un prodotto personalizzato, di altissima qualità, spedito direttamente a casa. eSalon nasce nel 2010, ed è stato per cinque volte vincitore del premio Allure "Miglior Tinta a Casa". La tecnologia brevettata di eSalon è la sintesi di scienza e bellezza, tecnologia e arte del colore. A oggi, il brand ha creato oltre 238 mila colori unici e consegnato oltre 9.2 milioni di ordini tra Nord America ed Europa, preparati nelle sedi di Los Angeles e Londra. L'innovazione di eSalon continua con il lancio di Colorsmith negli Stati Uniti, la prima tinta su misura per uomo. Colorsmith offre il primo Programma di Riduzione del Capello Grigio, sviluppato per aiutare l'uomo a sfumare gradualmente i capelli bianchi con sole 2 o 3 applicazioni.

