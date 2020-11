Calabria: Baldassarre (Lega), 'da medico fanno rabbrividire parole di Morra'

19 novembre 2020 a

a

a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “Come medico mi hanno fatto rabbrividire le parole di Nicola Morra su Iole Santelli. Ci vuole rispetto per le persone ammalate e ancor più per quelle defunte. Dopo decenni di battaglie per garantire agli ammalati oncologici un ruolo pienamente attivo nella società, con Morra siamo tornati alla cultura della segregazione e della colpevolizzazione dei malati, una vera assurdità. Senza contare che la storia clinica della presidente Santelli è conosciuta soltanto dai suoi medici curanti e dai suoi familiari. Dunque, ogni commento sull'evoluzione della sua malattia è del tutto inopportuno e completamente irrispettoso”. Lo dichiara Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega.