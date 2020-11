19 novembre 2020 a

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Non ci sono aggettivi per descrivere l'enormità delle affermazioni di Nicola Morra su Jole Santelli, i malati di cancro e i calabresi. È una persona indegna di stare in Parlamento, indegno di presiedere l'Antimafia. Ma è soprattutto indegno di stare nella società civile". Così su Twitter il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.