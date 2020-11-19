Calabria: sindaco Catanzaro, 'invito signora Gaudio a visitare città'**

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La signora Gaudio la invito a Catanzaro, magari a vedere qualche bella opera nel teatro della nostra città. L'aspettiamo...". Così il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo risponde con un sorriso ai cronisti che gli chiedono della consorte dell'ex Rettore de La Sapienza Eugenio Gaudio, che ha rinunciato all'incarico di commissario anche per l'indisponibilità della moglie di trasferirsi a Catanzaro, una motivazione che ha generato sfottò e ironie della Rete.