Ue: continua 'duello' Twitter Orlando-Meloni, 'vuoi importare modello polacco?'

18 novembre 2020 a

a

a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Continua il 'duello' Twitter tra il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, e la leader di Fdi Giorgia Meloni. A innescare la miccia, le parole di Meloni sul veto di Polonia e Ungheria sul Recovery, con una serie di 'cinguettii' polemici di Orlando e la Meloni che tira in ballo il 'caso Palamara' e le contraddizioni della nostra magistratura. All'ex Guardasigilli che le fa notare che in Polonia è il ministero della Giustizia a nominare i presidenti di tribunale, "cioè la politica ha deciso dove vanno i giudici? - risponde piccata la leader di Fdi - Tipo come pare facesse di nascosto Lotti (per citarne solo uno)?". "Direttamente il ministro - risponde pronto Orlando - Non un organo collegiale, condizionabile quanto si vuole ma il Bonafede polacco. E' un modello che intendi importare? Faccelo sapere".