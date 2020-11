Roma: Barberino's apre suo salone ad Amleto, storica barberia andata fuoco a fine ottobre

18 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Barberino's, la catena di barber shop, apre le sue porte ad Amleto, la storica barberia romana andata a fuoco a fine ottobre. Il gestore di Amleto, Gianni De Patto, potrà infatti continuare a ricevere i suoi clienti utilizzando una delle postazioni del barber shop di Barberino's in via Cicerone 52. "Quando abbiamo saputo dell'incendio di Amleto ci siamo subito attivati", spiega Niccolò Bencini, co-founder di Barberino's. "Lo spirito di squadra funziona tra di noi, ma anche nei confronti dei nostri competitor, soprattutto se vengono messi sotto pressione in un periodo così difficile" con le interruzioni e le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria.

A fine ottobre, Amleto, barberia romana di Prati e bottega storica che ha aperto nella capitale nel 1950, è stata colpita da un incendio costringendo il gestore Gianni De Patto, classe 1969, a chiudere. Barberino's, che proprio nel 2020 ha inaugurato un nuovo barber shop nella zona Prati di Roma, ha deciso di aprire le sue porte a Gianni, che ora avrà la possibilità di continuare a lavorare e a servire i suoi clienti affezionati utilizzando una delle postazioni del nuovo barber shop Barberino's.

"Questo gesto è stato totalmente inaspettato e mi ha reso molto felice", sottolinea Gianni De Patto, gestore di Amleto. "Sono contento di poter continuare a lavorare e di farlo insieme a nuovi colleghi. Sono sicuro che ci divertiremo e che impareremo molto gli uni dagli altri". Ideatore dell'iniziativa è Gianmarco Petrignani, responsabile di Barberino's Roma, che scherza: "caro Gianni, benvenuto da Barberino's! Ma non farci l'abitudine: quando il tuo negozio riaprirà, torneremo a competere di nuovo!". L'iniziativa si affianca a quella 'tagli e rasature sospesi' attiva nei barber shop di Roma, Milano, Brescia e Padova con cui Barberino's ha donato 220.000 euro di tagli di capelli o rasature della barba a medici, infermieri e operatori sanitari impegnati nella pandemia. L'obiettivo è quello di lanciare un messaggio di speranza: in questo momento difficile è importante rimanere uniti e aiutarsi a vicenda, anzichè pensare solo a sé stessi.