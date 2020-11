Preferred Hotel Group, Inc. lancia il marchio alberghiero sostenibile Beyond Green

18 novembre 2020 a

LONDRA, 18 novembre 2020 /PRNewswire/ - Guidato da una passione innata per trasformare il viaggio come forza del bene, Preferred Hotel Group, Inc. – l'azienda a conduzione familiare che gestisce e amministra marchi globali di viaggi e ospitalità tra cui, Preferred Hotels & Resorts, Historic Hotels of America, Historic Hotels Worldwide, PHG Consulting e Beyond Green Travel – annuncia con orgoglio il lancio di Beyond Green. Questo innovativo marchio di ospitalità debutta con un portafoglio globale di 24 hotel, resort e lodge membri fondatori che danno un esempio della leadership del turismo sostenibile. Spinto dallo scopo, il nuovo marchio rappresenta l'impegno costante di Preferred per costruire un futuro migliore e più luminoso per i viaggi in un modo che aiuta anche a proteggere il pianeta per le generazioni future.

Nato da una sinergia naturale e ispirata tra la famiglia Ueberroth - proprietaria del Preferred Hotel Group - e il pioniere dell'ecoturismo ed esperto di sostenibilità globale Costas Christ - fondatore di Beyond Green Travel, che Preferred ha acquisito nel febbraio 2020 - Beyond Green riunisce proprietà lungimiranti che si impegnano a realizzare i tre pilastri chiave del turismo sostenibile: pratiche rispettose dell'ambiente che vanno oltre le basi; tutela del patrimonio naturale e culturale; e contribuire al benessere sociale ed economico delle comunità locali. Il nome Beyond Green è stato scelto non solo in riconoscimento dell'immensa importanza delle pratiche rispettose dell'ambiente, ma anche della responsabilità primaria che l'industria dei viaggi e del turismo ha nei confronti della protezione della biodiversità, della conservazione del patrimonio culturale e del miglioramento dei mezzi di sussistenza delle persone locali nelle destinazioni di viaggio a livello globale, il tutto nel frattempo offrendo un'esperienza di viaggio piacevole e significativa.

"Mai prima d'ora c'è stato un bisogno più grande di promuovere un modo più cortese e gentile per esplorare il nostro bellissimo, ma fragile pianeta. Spinti dalla promessa del nostro marchio, Believe in Travel, che guida ogni decisione che prendiamo come azienda, crediamo che ora sia il momento di fare le cose in grande e di essere audaci mentre guardiamo al futuro dei viaggi ", ha affermato Lindsey Ueberroth, CEO di Preferred Hotel Group. "Siamo onorati dell'opportunità di collaborare con così tanti leader stimolanti nel turismo sostenibile per lanciare il nostro nuovo marchio, Beyond Green, che è stato costruito con uno scopo, gratitudine e rispetto per la natura, le comunità e la cultura".

"Anche se può esserci una tendenza a pensare alla sostenibilità solo come l'ultima parola d'ordine dei viaggi, le sue radici sono lunghe e profonde. Quello a cui stiamo assistendo è un'evoluzione del viaggio, non una tendenza passeggera," ha detto Costas Christ. "Beyond Green riguarda il ricongiungimento con la nostra comune umanità e la comprensione che la diversità delle nostre culture e differenti modi di vita sono ciò che crea il ricco tessuto che rende il viaggio così piacevole e affascinante. In quello stesso contesto, la natura porta ispirazione e rinnovamento alle nostre vite. Il turismo sostenibile non significa rinunciare a qualcosa, si tratta di guadagnare qualcosa di più - una bella vacanza che è anche una forza positiva."

Scopri di più su Beyond Green leggendo il comunicato stampa completo qui tramite https://staybeyondgreen.com, lanciato in uno stato provvisorio prima del debutto del consumatore del marchio nel primo trimestre del 2021.

