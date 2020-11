Milano, Swapfiets sostiene operatori sanitari: un aiuto per spostamenti

18 novembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Per supportare la comunità milanese durante la pandemia di Covid-19, Swapfiets, l'innovativo servizio di micro mobilità in abbonamento dall'iconica ruota blu, vuole offrire un aiuto immediato agli operatori sanitari del territorio, omaggiandoli della possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di noleggio bici a uso esclusivo per due mesi, con l'intento di rendere i loro spostamenti di lavoro più facili e sicuri.

Grazie all'iniziativa #CovidHeroMilan della scale-up olandese, sottoscrivibile con effetto immediato fino al 31 gennaio 2021, tutti gli operatori della sanità di Milano che desiderano utilizzare una bicicletta Swapfiets riceveranno un buono del valore di 50€, pari a due mesi gratuiti di abbonamento per il modello Deluxe 7.

Per richiedere l'offerta a loro riservata, i lavoratori possono utilizzare il codice "covidheromilan" durante l'iscrizione online al servizio e la loro idoneità allo sconto sarà poi comprovata al momento della consegna della bicicletta. Il voucher può essere usato liberamente per richiedere qualsiasi modello di bici disponibile, dalle muscolari Original e Deluxe 7, fino alla nuovissima e-bike Power 7.

L'abbonamento flessibile può essere annullato mensilmente e include sempre un servizio di riparazione gratuito a domicilio, in cui un tecnico Swapfiets si reca nel luogo desiderato per riparare o sostituire la bicicletta nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza.

“Vediamo le difficoltà che molte persone che vivono in lockdown o meno stanno affrontando in questi giorni. La pandemia Covid-19 lascia i suoi segni ovunque e, sebbene non possiamo fornire una risposta a tutti i problemi, cerchiamo di fare del nostro meglio e dare il nostro contributo alla città come servizio di micro mobilità" commenta Richard Burger, uno dei tre fondatori di Swapfiets.