Milano: da Comune 6,4 mln risorse per sostegno a reddito cittadini

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Aumentano di 2,4 milioni le risorse messe a disposizione dal Comune di Milano per sostenere i residenti in difficoltà per l'emergenza Covid. In tutto, le risorse sono pari 6,4 milioni e saranno destinati all'erogazione di contributi per il sostegno al reddito ai cittadini che non hanno i requisiti per usufruire delle analoghe misure nazionali, reddito di cittadinanza in primis. Si tratta di un "considerevole incremento" delle risorse stanziate rispetto all'anno scorso quando erano stati messi a disposizione 4 milioni di euro.

Le domande possono essere presentate online a partire da oggi e fino al 16 dicembre. “Ancora una volta - dichiara l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - il Comune di Milano è in prima fila per sostenere i cittadini più in difficoltà e integrare, con risorse proprie, le misure di sostegno al reddito erogate dallo Stato. Lo facciamo investendo oltre 2 milioni in più del 2019, perché sappiamo che questo non è stato un anno facile per molti milanesi. Crediamo - aggiunge - nell'importanza del percorso di reinserimento sociale che i beneficiari di questo sostegno economico dovranno impegnarsi ad avviare, perché queste risorse rappresentino un aiuto concreto ma anche e soprattutto un'occasione di riscatto".

Per accedere a queste misure è necessario essere residente da almeno un anno a Milano, avere un Isee inferiore o uguale a 6mila euro, non usufruire di altri sussidi erogati dalla Direzione Politiche sociali o di altre misure di sostegno al reddito. E' necessario essere in possesso di almeno uno di questi requisiti: avere almeno un minore a carico nel nucleo familiare, avere nel nucleo una persona in possesso di certificazione di disabilità o invalidità civile, avere nel nucleo una persona con oltre 64 anni di età. .Il contributo riconosciuto ammonta a 2mila euro e verrà erogato in due tranche: un acconto al momento della sottoscrizione del progetto personalizzato e il saldo dopo sei mesi, alla conclusione del percorso.