Lombardia: da Regione Lombardia 16 mln per rimozione amianto da scuole

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli, ha approvato la delibera che stanzia 16 milioni di euro per interventi di bonifica dell'amianto dagli edifici scolastici. "Continua senza sosta - ha commentato Rizzoli - il nostro impegno per una regione con scuole libere per sempre dall'amianto. Con la delibera approvata dalla giunta abbiamo approvato il piano regionale di finanziamenti per gli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici di proprietà degli enti locali. Ci auguriamo che i 16 milioni di euro a disposizione possano soddisfare il fabbisogno di messa in sicurezza del patrimonio scolastico degli enti locali sul territorio lombardo dal rischio amianto, contribuendo alla salute di tutti, in particolare di studenti e professori, migliorando complessivamente la qualità dell'ambiente di vita delle città e dei centri abitati, all'interno della strategia per uno sviluppo sostenibile che Regione Lombardia persegue".

L'assessore ha spiegato che "per accedere ai finanziamenti si procederà con la pubblicazione di un Bando a sportello che resterà aperto dal 23 novembre 2020 al 18 gennaio 2021 a cui si potrà accedere attraverso una piattaforma online mediante la quale gli enti locali potranno presentare i propri progetti sulla base dei requisiti riferiti alla normativa vigente sia in tema di rimozione e bonifica, sia in tema di ripristino."