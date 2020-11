Influenza: Milano, aperti 4 nuovi ambulatori in immobili Aler per vaccini

18 novembre 2020 a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Più di 1.300 vaccinazioni antinfluenzali effettuate da lunedì 9 novembre ad oggi, con una media di circa 180/190 al giorno. Gratis per gli over 65 anni e gli aventi diritto, previa telefonata di prenotazione. "Questi i primi, importanti, numeri del nuovo servizio ambulatoriale attivato all'interno dei locali di via Calvairate 1, nel quartiere Molise, a Milano", spiega l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, a margine della visita ai locali. Il servizio è stato ricavato all'interno di un immobile di proprietà Aler Milano, gestito da personale infermieristico della Asst Fatebenefratelli Sacco. "L'ambulatorio di quartiere - dice Bolognini - è un servizio fondamentale, soprattutto per la popolazione più anziana e fragile, che necessita di cure e attenzioni vicino a casa".

Ringrazio quindi - aggiunge l'assessore alle Politiche sociali - gli infermieri e tutto il personale per l'attività che svolgono e Aler Milano per avere messo a disposizione dei locali che hanno consentito di avviare il servizio di infermiere di quartiere. In questo modo Regione Lombardia conferma l'impegno concreto a favore dei cittadini. Soprattutto i più fragili".

Il Programma Casa (Centri Aler per i Servizi Abitativi) di Aler Milano, finanziato per 3,7 milioni con fondi europei per interventi sociali, è incentrato sull'attivazione di centri analoghi in quattro quartieri di edilizia residenziale pubblica. Assieme a quello di Calvairate hanno iniziato le attività altri tre ambulatori: in via Polesine 6 per il quartiere Mazzini-Corvetto, in via Mar Jonio 2 per San Siro e via Saponaro 1 per Gratosoglio. "Questa è una nostra precisa volontà - precisa Bolognini - per portare sul territorio presidi socio-sanitari che rispondano tempestivamente ai bisogni degli inquilini Aler e dei cittadini dei quartieri popolari".