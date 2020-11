Coronavirus: piano vaccini Arcuri, campagna su larga scala a partire dai più fragili

18 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Dopo aver destinato i primi vaccini anti-Covid ai luoghi "principale canale di contagio e diffusione", come ospedali e Rsa, "per gli altri vaccini in arrivo, destinati, invece, a tutte le altre categorie di cittadini, saranno previste modalità differenti di somministrazione, in linea con la ordinaria gestione vaccinale, attraverso una campagna su larga scala (es drive-through) a partire dalle persone con un elevato livello di fragilità". E' quanto prevede la comunicazione visionata dall'Adnkronos e inviata dal commissario Domenico Arcuri alle Regioni per la predisposizione del futuro piano vaccini anti-Covid.