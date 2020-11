Coronavirus: Di Maio, 'cooperazione necessaria per sconfiggerlo'

18 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo vissuto in questi mesi sulla nostra pelle la necessità di cooperare con altri Stati per far fronte all'emergenza sanitaria: la cooperazione internazionale in ambito sanitario oggi non soltanto è necessaria per giungere prima a sconfiggere il virus, ma serve anche a togliere conflittualità. La risposta collettiva, per essere efficace, deve coinvolgere il maggior numero possibile di Paesi, e adoperare al meglio gli strumenti della diplomazia multilaterale". Lo sottolinea il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, intervenendo all'Assemblea nazionale dell'Anci.