Coronavirus: Consiglio Regione Lombardia approva misure a sostegno Rsa (2)

(Adnkronos) - "Per quanto concerne il settore sociosanitario, come sappiamo, gli stakeholder hanno manifestato parecchie difficoltà nel sostenere i costi sanitari a fronte delle disposizioni che li hanno costretti a riorganizzare le proprie attività erogative per un corretto utilizzo dei posti letto. Questo ingente sforzo finanziario ha messo in ginocchio gli enti gestori di cui l'85% è rappresentato da realtà no profit. Nel pdl viene, infine, prevista l'attivazione di contratti di lavoro flessibili, sottoscritti dagli enti di diritto pubblico per far fronte ad esigenze straordinarie sorte con l'epidemia”, spiega Monti.

Anche la vice presidente della commissione, la forzista Simona Tironi ha voluto sottolineare come il provvedimento rappresenti “l'impegno sostanziale di Regione Lombardia per dare risposta alle impellenti necessità di ristorno sollevate dagli operatori socio sanitari, duramente provati dall'epidemia da Covid”. Nel motivare il voto di astensione del gruppo Pd, il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti ha rimarcato l'accettazione di due emendamenti proposti, riguardo l'estensione dei ristori alle strutture per disabili e per le cure intermedie e l'istituzione presso l'assessorato del Tavolo tecnico socio sanitario per la gestione dell'emergenza Covid.

“Per quanto riguarda il budget – ha dichiarato Borghetti - avremmo preferito che venisse accolta la nostra proposta che prevedeva il rimborso integrale dei maggiori costi sostenuti. Temiamo, infatti, che la cifra messa a disposizione non sia sufficiente e che ciò comporti in futuro un aumento delle rette a carico degli utenti”. Astensione anche per il M5S: Marco Fumagalli ha motivato la posizione del suo gruppo dichiarando che “si tratta di un provvedimento omnibus sulla sanità che incrementa i trasferimenti verso le Rsa. Il giudizio è in generale favorevole ma è chiaro che le priorità di Regione sono altre e alla sanità si lasciano solo le briciole".