Bruno Editore pubblica Scrivere Che Passione di Luca Coscelli, il Bestseller su come scrivere per emozionare

(Milano 18 novembre 2020) - Milano, 18.11.2020 – Secondo i dati ISTAT, il 40,6% degli italiani legge solo un libro all'anno. In un'Italia che legge sempre meno, c'è tuttavia una crescita nel numero di scrittori, che ha superato quota 60.000. Tanti sono infatti i libri nuovi che vengono scritti e pubblicati ogni anno. Ad aiutare gli scrittori arriva una figura professionale capace di fare davvero la differenza anche in tempi di crisi come quello attuale: quella del copywriter. Per tutti coloro che sono appassionati di lettura e scrittura e che vogliono imparare le vere linee guida per scrivere con successo, esce oggi il libro di Luca Coscelli “SCRIVERE CHE PASSIONE. 6 Tecniche di Copywriting per Scrivere ed Emozionare in Maniera Efficace” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore va a condividere le stesse linee da seguire per creare il proprio stile di scrittura, emozionando il proprio lettore.

“Il mio libro è una piacevole condivisione delle stesse regole che seguo io per primo per scrivere in maniera persuasiva. Stiamo parlando di suggerimenti che portano il lettore ad imparare a scrivere per emozionare” afferma Luca Coscelli, autore del libro. “Dopo un breve viaggio nella storia della scrittura e una spiegazione su quelli che ritengo essere gli ingredienti essenziali per avere successo in questo settore, entro nel dettaglio delle sei principali tecniche che ho messo a punto e che applico ogni volta che scrivo. Una cosa è certa: la scrittura è davvero il più potente strumento di comunicazione a nostra disposizione”.

Secondo l'autore, definire in maniera precisa il proprio “tone of voice” e la propria “audience”, è fondamentale per trasmettere emozioni. È per questo che Coscelli ha pensato bene di unire, all'interno del suo libro, elementi derivanti dalla propria formazione professionale come copywriter con altri di carattere più personale. L'obiettivo? Mettere al servizio del lettore le stesse linee guida a cui fa riferimento ogni volta che è chiamato a scrivere un testo.

“In qualità di editore ma ancor prima di autore di libri, conosco bene quella sensazione di smarrimento che prende uno scrittore che si cimenta nella stesura di un testo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro “Conoscere il pubblico e lo stile da usare e capire quali sono le parole giuste a cui ispirarsi sono soltanto alcune delle regole fondamentali che ognuno di noi dovrebbe seguire per scrivere per vendere. Il segreto per scrivere con successo? Sta tutto nel trasmettere emozioni al lettore, come spiega l'autore nel suo libro”.

“Ho conosciuto Giacomo Bruno per motivi di lavoro e da lì ho avuto la possibilità di apprezzarne la professionalità e la preparazione non solo sua, ma anche di tutto il team” conclude l'autore. “La Bruno Editore è la numero 1 in Italia nel settore degli ebook. È una squadra davvero formidabile e soprattutto disponibile in quanto mi ha aiutato in tutto il percorso: dall'idea alla pubblicazione, passando per la revisione del testo e la pianificazione della migliore strategia di marketing e comunicazione per il lancio”.

Luca Coscelli, classe 1984, è nato e cresciuto a Milano ma oggi vive in periferia con la moglie e i due figli. Dopo il liceo classico e la laurea in Scienze e Tecnologie della Comunicazione, nel 2006 ha iniziato a lavorare e per 11 anni si è occupato di ufficio stampa e PR per poi dedicarsi al copywriting. Da sempre appassionato di scrittura e comunicazione, ha collaborato nella stesura del libro “Evviva il Fallimento” di Francesco Chesi ed è co-autore del romanzo mistery “ID19 L'Ordine del Tempo – Il libro con l'anagramma” pubblicato su Amazon a Settembre 2020. Crede nella continua formazione personale e professionale, ma anche nel coaching: mettersi a disposizione delle persone per aiutarle ad allenare se stesse è infatti qualcosa che lo rende felice. A febbraio 2020 ha ottenuto il diploma di life e sport coach, mentre nel 2019, dopo quasi 30 anni trascorsi come calciatore dilettante, ha conseguito il patentino da allenatore UEFA B e oggi è un mister del settore giovanile. La sua filosofia di vita è “Fai tutto con il sorriso”.

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002, con la sua casa editrice