Big Geo, dal Piemonte a Manhattan: la nuova sede di Business Intelligence Group

(Torino, 18 novembre 2020) - Torino, 18/11/2020 - Nonostante le difficoltà del periodo, Business Intelligence Group guarda il futuro con sincero ottimismo ed estende la sua rete oltreoceano. L'azienda italiana, infatti, ha appena inaugurato la nuova sede di Direzione Marketing a Manhattan, presso la Strategy International,16 W 56Th Street, FL 3 New York, NY 10019 (USA).

Big Geo, il progetto Made in Italy di Business Intelligence Group, sbarca a New York

Business Intelligence Group è la startup italiana attiva da poco più di un anno e colleziona già importanti traguardi raggiunti non solo in territorio nazionale, ma in tutta Europa. Selezionata tra le più brillanti startup in Europa sui Big Data da European Data Incubator per lo sviluppo di sistemi geo intelligence legato alla mobilità sostenibile, Business Intelligence Group è oggi punto di riferimento dello sviluppo di sistemi intelligenti sul geomarketing attraverso l'utilizzo dei BIG DATA.

Con il suo centro di ricerca al Bioindustry Park di Ivrea, Business Intelligence Group, composta da un Team di 13 appassionati di innovazione specializzati su progetti di sviluppo economico più sostenibile, ha l'obiettivo di fornire soluzioni di analisi ad alto valore in modo accessibile. Ed è con la sua “punta di diamante”, Big Geo, che offre al mercato una piattaforma intelligente in grado di accompagnare le aziende in una lettura dei dati in modo accessibile e, oltre a monitorare le performance aziendali, consente di identificare, data una coordinata satellitare, quali sono le aree del territorio con il più alto potenziale di mercato in funzione delle diverse categorie merceologiche.

Progetto che l'America accolto con molto interesse, dando spazio all'azienda Made in Italy nel cuore di Manhattan, con l'obiettivo di sviluppare il mercato americano, mettendo al centro quelli che sono i valori aziendali: sostenibilità, accessibilità, attenzione alla salute e innovazione.

Cos'è Big Geo di Business Intelligence Group?

Si tratta di una piattaforma intelligente online, in cui confluiscono una grande quantità di dati, con cui è possibile visualizzare su mappa le performance aziendali, attraverso sistemi di georeferenzazione. Big Geo Intelligence è lo strumento rivoluzionario lanciato da Business Intelligence Group Srl, che si distingue da tutti i software esistenti sul mercato di geo marketing per la velocità di elaborazione di una grande quantità di dati provenienti da fonti diverse e dalla facilità d'uso da parte dell'utente finale. La sua interfaccia grafica semplice e intuitiva è lo strumento perfetto per chi vuole cogliere nuove opportunità di mercato sul territorio.

Tra i vantaggi di utilizzare Big Geo Intelligence vi è anche la possibilità di ottimizzare una campagna di comunicazione sul territorio e che può far crescere il fatturato di un punto vendita in un anno del 30% rispetto all' anno precedente.

Come funziona Big Geo Intelligence?

• Il Software si collega in automatico ai sistemi di incasso (on line; off line)

• Ogni informazione di vendita (ticket) viene georeferenziata: si genera una coordinata satellitare GPS

• I dati di vendita georeferenziati confluiscono in un datalake di proprietà di BIG e vengono agganciati ai database messi a punto negli anni da BIG (es. popolazione, abitazioni, imprese, consumi, tendenze, traffico automobilistico etc)

• A questo punto è possibile navigare e visualizzare attraverso il portale on line con accesso personalizzato.

BIG Srl è una società di consulenza ad alto valore tecnologico iscritta all'albo del Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto Legge 179/2012). BIG Srl è una delle più brillanti realtà europee specializzata nello sviluppo di sistemi di Geo-Intelligence e Ricerche di Mercato. Business Intelligence Group è una delle poche aziende in Italia in grado di supportare i propri clienti (Grande Distribuzione, Produttori, Agenzie di Comunicazione, Società di Consulenza e Istituti di Ricerche di Mercato) dalla realizzazione di indagini di mercato all'implementazione di sistemi hardware e software per lo sviluppo di reportistica ed analisi di grandi quantità di dati (Data Lake).

Business Intelligence Group Srl si avvale di una piattaforma tecnologica proprietaria che le permette di raccogliere, organizzare ed analizzare una grande mole di dati attraverso le tecniche big data e sistemi di Intelligenza artificiale. La società offre anche servizi di consulenza e formazione attraverso la piattaforma di e-learning nell'ambito del marketing e comunicazione aziendale.

Gianni Bientinesi, fondatore dell'azienda, ha appena pubblicato il secondo libro sulla Business Intelligence, “

