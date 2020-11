Attenti a frodi al Black friday, ecco consigli per acquisti in sicurezza

18 novembre 2020 a

a

a

Roma, 18 nov. (Labitalia) - Il Black Friday 2020 sarà il primo prevalentemente online a causa delle restrizioni Covid che in Italia e in altri Paesi costringeranno molti negozi a rimanere chiusi ed evitare cosí code e assembramenti. Ciò implica che molte delle offerte disponibili in occasione di questo evento saranno online e per approfittarne bisognerà acquistare con carta, con molte persone che hanno approcciato l'e-commerce per la prima volta nella loro vita proprio durante quest'anno. La Banca centrale europea ha rilevato che le transazioni fraudolente ammontano a circa 1,8 miliardi di euro l'anno e diversi studi di settore dimostrano che le frodi delle carte sono aumentate nel 2020, anche a causa della crescita dell'ecommerce durante la pandemia.

Per questa ragione, Revolut, la super app finanziaria con oltre 13 milioni di clienti nel mondo e mezzo milione in Italia, ha creato una lista di utili consigli per aumentare la sicurezza durante lo shopping online.

Innanzitutto visita direttamente il sito del venditore. In occasione dei periodi di shopping intensi, i truffatori creano delle copie dei siti dei retailer, molto simili a quelli originali. Postano poi sui social media delle offerte o inviano il link via email o messaggio, fingendo di essere il venditore legittimo. Ricorda - se l'offerta è troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è! Quindi, se hai sentito di un affare imperdibile per il Black Friday o il Cyber Monday, visita direttamente il sito del rivenditore anzichè cercare sui motori di ricerca o cliccare su inserzioni e link che trovi sui social media.

Utilizza le carte usa & getta ogni volta che puoi, soprattutto se non sei sicuro del sito da cui stai acquistando. Queste carte possono essere usate per i pagamenti online solo una volta, prima di essere distrutte e il numero sostituito. Sarà quindi impossibile per i truffatori accedere al denaro anche se entreranno in possesso dei dettagli carta.

Abilita le notifiche push per ogni acquisto e azione effettuata con il conto del tuo servizio finanziario o banca. Ciò rende possibile rilevare una possibile frode in tempo reale e segnalarla immediatamente al fine di ricevere il rimborso del pagamento in tempi rapidi.

Collega tutti i tuoi conti insieme con l'Open Banking, in modo da vedere tutte le transazioni in un unico posto e avere pieno controllo delle spese in ogni momento, senza il bisogno di aprire ogni singolo account o rischiare di perdere una transazione fraudolenta. È un'azione raccomandata specialmente per quelle persone che utilizzano diverse carte collegate ai vari conti per i propri acquisti online.

Utilizza la tua carta con Apple Pay o Google Pay per garantire ulteriore sicurezza. Quando si effettua un acquisto con uno di questi metodi, l'esercente riceve un codice unico criptato al posto del numero della carta. Ciò accade sia per le transazioni online sia per quelle fisiche, perció è possibile utilizzarlo anche nei negozi per pagare con smartphone senza digitale il Pin e rischiare che qualcuno possa vederlo.

Revolut offre la possibilità di abilitare le notifiche push per essere notificati di ogni transazione in tempo reale. I clienti possono creare carte virtuali usa & getta o utilizzare le carte virtuali classiche per il proprio shopping online, che possono essere attivate e disattivate facilmente tramite app quando non in uso. È inoltre possibile collegare le principali banche italiane a Revolut per avere pieno controllo di tutti i conti in un unico posto, cosí come aggiungere le carte Revolut ad Apple Pay e Google Pay.