UL amplia il laboratorio di Francoforte per migliorare la sicurezza della ricarica dei veicoli elettrici

17 novembre 2020 a

a

a

Il laboratorio per la ricarica dei veicoli elettrici (EV) si dedicherà alla certificazione e ai test di sicurezza e prestazioni per equipaggiamenti di ricarica EV e case automobilistiche.

NEU-ISENBURG, Germania, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- UL, azienda leader mondiale nel campo della scienza della sicurezza, oggi ha ufficialmente annunciato l'ampliamento della propria struttura di Francoforte - Neu-Isenburg per il collaudo e la certificazione dei sistemi di ricarica dei nuovi veicoli elettrici (EV).

La struttura rappresenta uno dei più importanti passi fatti in Europa per testare la ricarica dei veicoli elettrici e risponde alla crescente domanda di veicoli elettrici a ricarica rapida CC e offre ricariche EV, tecnologie all'avanguardia e una soluzione di servizio completa alle infrastrutture di ricarica e ai produttori di veicoli, compresa la certificazione per l'accesso al mercato globale, tutto sotto lo stesso tetto. Tutto questo consentirà ai clienti UL di avere cicli di sviluppo più brevi e tempi di commercializzazione più rapidi con la possibilità di essere più competitivi nel mercato globale.

"UL è entusiasta di fare parte dell'ecosistema di mobilità e innovazione automobilistica europeo", ha affermato Jeff Smidt, vicepresidente e direttore generale della divisione Energy and Power Technologies di UL. "Con la continua crescita nel settore globale degli EV, la domanda di collaudo per la ricarica dei veicoli elettrici sta aumentando notevolmente per contribuire a migliorare prestazioni e sicurezza della batteria e della ricarica. L'investimento di UL nella struttura di Francoforte per il collaudo della ricarica delle batterie degli EV dimostra il nostro impegno verso i mercati globali con standard sia nuovi che in via di sviluppo. Ci consente inoltre di supportare meglio le infrastrutture di servizi comunali, le società europee di ricarica degli EV e gli OEM automobilistici per velocizzare la realizzazione dei loro progetti —consentendo loro in definitiva di soddisfare rapidamente questa crescente domanda".

L'espansione aggiunge capienza alla struttura già esistente permettendo a UL di fornire assistenza a una gamma più ampia di caricabatterie EV e relativo equipaggiamento ai clienti in tutta Europa che stanno cercando l'accesso che stanno cercando l'accesso sia al mercato regionale che a quello globale. Ciò include strutture di collaudo dedicate alla ricarica CA di Livello 1 e 2 – fino a 12 kW – così come alla ricarica DC di Livello 3 – fino a 150 kW. La ricarica CA, spina dorsale del mercato della ricarica EV, è ideale in casa e in ufficio per singoli EV che richiedono solamente spostamenti brevi. Attribuita ai progressi nella tecnologia delle batterie, e alla diffusa adozione di EV pubblici e piccoli EV commerciali, la domanda di apparecchiature di ricarica rapida CC è cresciuta esponenzialmente per soddisfare gli EV progettati per i lunghi viaggi, e per rendere comuni i punti di ricarica rapida per più veicoli contemporaneamente negli spazi pubblici.

Impiegando un team di ingegneri di prim'ordine con una vasta esperienza tecnica per nuove e innovative tecnologie di ricarica EV, la struttura di Francoforte offrirà servizi completi per il collaudo, comprendendo simulatori EV con capacità di massima potenza, consulenza e servizi di certificazione. Inoltre, la struttura offre la comodità e la capacità per i progettisti e gli sviluppatori di prodotti nell'area locale di lavorare con UL come partner attraverso ogni fase del processo di collaudo e certificazione – dall'invio dei prototipi fino all'assistere al collaudo e alla risoluzione dei problemi di conformità prima della produzione.

In qualità di leader nella creazione di standard per le batterie EV e per la ricarica sia in Nord America che a livello internazionale, UL è in grado di fornire agli OEM europei l'accesso ai mercati in queste regioni. Il mercato UE insieme alla European Automobile Manufacturers Association (ACEA) continua a istituire elementi chiave per la domanda di EV europei e apparecchiature di ricarica EV, annunciando che saranno necessarie almeno 2,8 milioni di porte di ricarica EV entro il 2030 in tutta Europa. UL è anche in grado di fornire servizi di accesso al mercato globale per il lavoro di collaudo di ricarica EV della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) in Europa, Asia Pacifico e altri mercati emergenti.

"Grazie all'aumento della domanda da parte degli utilizzatori finali e alla nuove soluzioni tecnologiche, si stanno verificando significativi sviluppi per la ricarica dei veicoli elettrici, che spingono l'infrastruttura a fare di più e più velocemente rispetto al passato. Questa evoluzione sta portando a un pensiero nuovo e innovativo, in particolare per i requisiti di sicurezza", ha affermato Smidt. "Con l'impianto di collaudo di Francoforte, UL sta aiutando i clienti a soddisfare le esigenze attuali e future del mercato, aiutandoli a ridurre i rischi legati alla sicurezza e alle prestazioni durante l'intero ciclo vitale del prodotto".

Informazioni su UL

UL aiuta a creare un mondo migliore applicando la scienza per risolvere le sfide riguardanti sicurezza, protezione e sostenibilità. Rafforziamo la fiducia dando la possibilità di adottare in sicurezza prodotti e tecnologie innovativi. Tutti alla UL condividono la passione per rendere il mondo un posto più sicuro. Tutto il nostro lavoro, dalla ricerca indipendente e lo sviluppo di standard, fino al collaudo e alla certificazione, al fornire soluzioni analitiche e digitali, aiuta a migliorare il benessere globale. Aziende, industrie, governi, autorità di regolamentazione e pubblico ripongono la propria fiducia in noi in modo da poter prendere decisioni più intelligenti. Per saperne di più, visita UL.com. Per ulteriori informazioni sulle nostre attività senza scopo di lucro, visita UL.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

Contatto stampa:Steven [email protected]+847.664.8425