Sport e dieta sana, Lidl Italia porta nelle scuole Campioni di Benessere

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sull'importanza di un corretto stile di vita, basato su un'alimentazione sana, grazie al consumo regolare di frutta e verdura, e sulla pratica quotidiana di attività motorie. E' l'obiettivo del progetto ludico-educativo 'Campioni di Benessere' lanciato da Lidl Italia, catena di supermercati con oltre 660 punti vendita sul territorio nazionale, e sviluppato con il supporto di Figc.

La prima fase del progetto, avviata di recente, coinvolge 800 scuole primarie con la partecipazione di 1200 classi in tutta Italia. Ai docenti delle classi aderenti è stato inviato un apposito kit contenete il materiale didattico necessario a sostenere e integrare il consueto percorso di educazione alimentare e fisica della scuola primaria.

Agli alunni saranno forniti anche un album e un poster da portare a casa ed utilizzare in famiglia per consolidare in maniera divertente i contenuti appresi durante le lezioni a scuola. Al termine del percorso didattico, verrà attivata la seconda fase della campagna che coinvolgerà 100 classi delle scuole primarie aderenti.

Nell'ambito di veri e propri 'School Days' che si svolgeranno in altrettanti punti vendita Lidl, gli alunni avranno l'opportunità di visitare un supermercato dell'Insegna della propria zona e di mettere in pratica i concetti sviluppati durante le lezioni. La giornata prevederà, infatti, attività laboratoriali che consentiranno ai bambini di scoprire il dietro le quinte di un supermercato e di simulare una spesa sana, consapevole e attenta agli sprechi, considerando tutti i pasti della giornata.

"Mai come quest'anno ci siamo resi conto di quanto la scuola sia fondamentale non solo per i ragazzi, ma per l'intera società - osserva Alessia Bonifazi, responsabile Comunicazione Csr di Lidl Italia - In linea con la nostra strategia di Responsabilità Sociale di Impresa, siamo orgogliosi di poter contribuire, in modo divertente e interattivo, grazie al nostro progetto 'Campioni di Benessere', alla diffusione di uno stile di vita sano, equilibrato e consapevole, fin dalla giovane età".