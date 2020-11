Roma: Crimi, 'togliamo veti, Raggi ha risanato conti città'

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Togliamo i veti e parliamo di cose anziché parlare di chi, cosa si vuol fare per Roma. Mi sembra che Raggi abbia detto e fatto qualcosa per Roma e cercato di risanare i conti". Lo dice Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 stelle, ospite di 'Start' su Sky Tg 24.

"Oggi -aggiunge- se alcune cose si possono fare, se Roma può vincere la possibilità di fare gli Europei di atletica è perchè ha i conti a posto ed è in grado di reggere l'urto di un evento di quel tipo, cosa che non avrebbe potuto fare quattro anni fa. Togliamo il veto, togliamo il chi e parliamo del cosa e forse si va verso l'unione, conta molto di più quello che non il chi".