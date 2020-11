Milano: Buffagni, 'Ambrogino a Ferragni e Fedez premia impegno contro coronavirus'

17 novembre 2020 a

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - "L'Ambrogino d'Oro è la giusta onorificenza ai meriti e ai valori morali di chi si è schierato in prima linea durante la lotta alla pandemia. Ecco perché, oltre all'indiscutibile merito degli operatori sanitari tristemente caduti, è bene essere riconoscenti a chi ha dato aiuti concreti affinché il nostro Paese potesse uscirne nel migliore dei modi, come nel caso di Chiara Ferragni e Fedez e la loro lauta raccolta fondi lanciata durante la prima pandemia". Lo scrive Stefano Buffagni, vice ministro dello Sviluppo economico, su Facebook, dopo l'assegnazione della civica benemerenza del Comune di Milano a Chiara Ferragni e a Fedez, che hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere la terapia intensiva del San Raffaele di Milano.

"Il loro è un grande esempio di saldi principi morali e solidali, al quale chiunque, nel rispetto delle proprie possibilità, dovrebbe ispirarsi per aiutare il prossimo. Grazie a Chiara e Fedez per il loro impegno", aggiunge Buffagni.