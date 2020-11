Manovra: Bombardieri, 'non ha un'anima, serviva definire assi strategici per Paese'

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "In questo momento pensavamo che sarebbe stato necessario definire quali sarebbero stati gli assi strategici di sviluppo di questo paese. Questa manovra non ha un'anima. Non riesce a identificare un'idea di Paese, di modello di sviluppo sul quale fondare lo sviluppo futuro anche alla luce delle tante risorse che arriveranno dall'Europa". Ad affermarlo al TgCom24 è il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri commentando la manovra approvata ieri dal Cdm.