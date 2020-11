Credito: Crif, in III trimestre richieste imprese -8,3%, tornano a salire a ottobre

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Dopo aver fatto segnare una crescita del +79,3% nel II trimestre dell'anno, sulla spinta anche delle misure di stimolo varate dal Governo per contenere gli impatti causati dall'emergenza sanitaria sull'economia reale, l'ultimo aggiornamento prodotto sul patrimonio informativo di Eurisc - il Sistema di Informazioni Creditizie di Crif, mostra nel III trimestre dell'anno un calo dell'8,3% delle richieste di credito presentate dalle imprese italiane rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A partire dall'inizio di ottobre, in concomitanza con l'aumento dei casi di contagio di Covid-19 e i timori di nuovi provvedimenti restrittivi, le imprese hanno però ripreso a rivolgersi in modo sostenuto alle aziende di credito per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, facendo toccare il picco nell'ultima settimana del mese (+28%).

Il trend in atto è sostenuto in particolare dalle componenti dei mutui immobiliari (nelle ultime settimane stabilmente intorno al +30%) e dei prestiti finalizzati mentre fidi e, soprattutto, prestiti personali e carte di credito restano ancora distanti dai volumi registrati nel 2019.