Coronavirus: Mattarella, 'con Recovery Plan scelte lungimiranti e veloci'

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "L'Unione europea si sta assumendo responsabilità importanti in questo passaggio storico e finalmente si mostra, come in altri momenti di crisi del Continente, all'altezza dei suoi compiti. Il Recovery Plan segnerà i prossimi anni. I Comuni dovranno essere parte importante di questa ripartenza che può restituire alle giovani generazioni opportunità che rischiavano di venir meno. E' un bel contributo quello fornito dall'Anci con 'Città Italia'. Investire bene vuol dire compiere scelte, guardando lontano e attuandole velocemente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'apertura dell'assemblea dell'Anci.