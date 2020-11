Banggood avvia la promozione del Black Friday, lancia I pagamenti a rate nel Regno Unito e in Germania

17 novembre 2020 a

GUANGZHOU, Cina, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ --Banggood, uno dei principali rivenditori di e-commerce transfrontalieri, ha annunciato oggi l'inizio della sua promozione del Black Friday, che continuerà fino alla fine di novembre. Per garantire un'esperienza di acquisto rapida e senza interruzioni, Banggood ha anche siglato una nuova partnership con il fornitore di soluzioni di pagamento online Klarna per lanciare pagamenti rateali negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania.

Con milioni di coupon e prodotti fino all'80% di sconto, Banggood introduce diverse nuove interessanti funzionalità, come Raccomandazioni Ufficiali di Banggood e l'attività Pre-vendita Price Storm, per rendere lo shopping ancora più divertente.

Per il Black Friday di quest'anno, Banggood ospiterà tre fasi principali di promozione:

Per soddisfare la forte domanda dei consumatori nei mercati europeo e americano durante la vacanza dello shopping del Black Friday, Banggood ha ampliato continuamente la rete logistica di Banggood Express, lanciata a metà del 2020. Ha notevolmente ottimizzato le sue operazioni e ridotto i tempi di consegna , ottenendo consegne in paesi di tutta Europa in soli sei giorni e consegne negli Stati Uniti in otto.

About Banggood

Fondata nel 2006, Banggood è un rivenditore online diretto al consumatore leader a livello mondiale che offre a 66 milioni di utenti registrati più di 1.000.000 di tipi di prodotti, coprendo tutto, dall'elettronica di consumo all'abbigliamento. Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.banggood.com/aboutBanggood.html.

Contatto con i media

Zoeh ZhengTelefono: + 86-134-5028-6595E-mail: [email protected]