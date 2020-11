17 novembre 2020 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - Per sostenere le famiglie a basso reddito che vivono in un alloggio in affitto arriva il ''potenziamento del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione'' pari a 160 milioni nel 2021 e 180 milioni nel 2022. E' quanto si legge nel documento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che elenca le principali misure del Mit.