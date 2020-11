17 novembre 2020 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Conte e Speranza trasformano in farsa la nomina del Commissario alla sanità in Calabria. A pagarne il prezzo sono i cittadini calabresi che non meritano un governo di presuntuosi incompetenti". Lo scrive su Twitter la leader di Fdi, Giorgia Meloni.